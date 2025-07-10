В Северной Осетии против мирового судьи возбудили дело о получении взятки

Мужчина получил взятку в значительном размере от гражданина за принятие решения, не связанного с назначением ему наказания в виде лишения права управления транспортными средствами

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мирового судьи Кировского судебного района Северной Осетии за получение взятки. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.

"УФСБ России по РСО-Алания выявлена и пресечена преступная деятельность мирового судьи Кировского судебного района РСО-Алания, получившей взятку в значительном размере от гражданина за принятие решения, не связанного с назначением ему наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, то есть за действия, входящие в ее служебные полномочия", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).