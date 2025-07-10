На "Госуслугах" до конца года появятся 35 новых "жизненных ситуаций"

Список "жизненных ситуаций" сформирован, в частности, на основе обратной связи от граждан и результатов анализа качества оказания услуг, отметили в секретариате вице-премьера - руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 35 новых "жизненных ситуаций" будут доступны на портале госуслуг в 2025 году, рассказали ТАСС в секретариате вице-премьера - руководителя Аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Всего в 2025 году появится 35 новых "жизненных ситуаций" как для граждан, так и для бизнеса", - рассказали в секретариате.

Там пояснили, что будут созданы сервисы для помощи в разных вопросах. Например, они помогут спланировать и подготовиться к рождению ребенка, оформить опеку над детьми, организовать их досуг и отдых. Также можно будет получить помощь в уходе за домашними животными, поступлении в колледж или техникум, желании стать волонтером, оформлении налогового вычета, запуске своей IT-компании, прохождении медицинского осмотра, поддержке россиян за границей и в сложных ситуациях, таких как утрата близкого человека или инвалидность. "Список "жизненных ситуаций" сформирован на основе обратной связи от граждан, результатов анализа качества оказания услуг, а также исследованиях, которые проводятся в лабораториях пользовательского тестирования услуг", - добавили в секретариате вице-премьера.

С помощью сервисов "жизненные ситуации" для граждан и бизнеса сокращаются сроки получения государственных услуг, количество визитов в ведомства и документов, которые нужно предоставлять. В концепцию заложено объединение услуг для решения определенного вопроса человека, когда ему не приходится получать все услуги отдельно и искать, куда обратиться, а все необходимые сервисы и справочная информация собраны в одном месте - на специальной странице "жизненной ситуации" на портале госуслуг. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс.