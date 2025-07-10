В семи регионах Сибири спрогнозировали сильный ветер и дожди с грозами

По данным Гидрометцентра России, речь идет о Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Туве

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии и Туве. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Западной Сибири 11-12 июля синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и ветер до 18 м/с. В Томской области выпадет град. В Республике Хакасия 10 и 12 июля ожидается ливневый дождь с крупным градом и шквалистый ветер от 15-25 м/с.

Кроме того, синоптики сообщили, что с 11 по 12 июля в центральных и южных районах Красноярского края и в Туве будет жара. Максимальная температура составит плюс 35 градусов. 12 июля и следующие сутки в Красноярском крае ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер 15-20 м/с. В Туве 13 июля ветер достигнет 22 м/с.