В КЧР стартовал проект по социальной адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии

Проектом планируется охватить около 1,5 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Министерство по делам национальностей и массовым коммуникациям Карачаево-Черкесии (КЧР) совместно с Северо-Кавказским институтом - филиалом РАНХиГС, а также Институтом открытого образования Северо-Кавказской госакадемии (СГКА) запустило образовательный проект, направленный на социальную адаптацию и культурную интеграцию около 1,5 тыс. иностранцев из Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СГКА.

"С ноября 2025 года в рамках проекта будет проведен цикл семинаров с трудовыми мигрантами по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество. Цель программы - оказание практической помощи иностранным гражданам из стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), прибывшим в Карачаево-Черкесию, в освоении правовых, культурных и социальных норм жизни в России. Обучение будет проходить на базе Центра обучения и тестирования иностранных граждан СКГА ", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в академии, формат курсов предполагает лекции с участием специалистов в области законодательства РФ, выступление экспертов по правовым вопросам, показ видеоматериалов, подготовленных ФАДН, а также ежеквартальные мероприятия. Проектом планируется охватить около 1,5 тыс. человек.

"Проект стал ответом на актуальные вызовы времени. Мы стремимся не только обучить мигрантов правовым основам и нормам поведения в российском обществе, но и содействовать их полноценной интеграции - через культуру, язык, знание традиций. Это важный вклад в стабильность и межэтническое согласие в регионе", - передает пресс-служба слова директора Центра обучения и тестирования иностранных граждан СКГА, кандидата юридических наук Марты Богатыревой.

В пресс-службе добавили, что проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.