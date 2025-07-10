Голикова: около 80% детей в России рождаются в городах

Если говорить об относительном показателе суммарного коэффициента рождаемости, то по итогам 2024 года суммарный коэффициент рождаемости в целом по РФ составлял 1,4, уточнила вице-премьер РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Большая часть детей (80%) в России сейчас рождаются в городах, при этом в селах суммарный коэффициент рождаемости выше. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании комитетов Госдумы.

"80,4% рождений сегодня - это город. Это если говорить об абсолютных рождениях. Если говорить об относительном показателе суммарного коэффициента рождаемости, то по итогам 2024 года суммарный коэффициент рождаемости в целом по России составлял 1,4, а по селу - 1,6. То есть, несмотря на то, что он выше, он не такой высокий, как нам бы хотелось", - сказала она.

Голикова отметила, что у людей, проживающих на территориях сельских населенных пунктов и в малых городах осталась приверженность к большой семье.

"Возраст рождения первого ребенка - 26 лет, а средний возраст рождения детей у женщин - 29 лет. Поэтому, конечно, очень трудно принимать решение о рождении второго и последующих детей, потому что, когда первый ребенок родился, нужно в первые годы его тоже поставить на ноги", - добавила вице-премьер.

По ее словам, если в РФ сейчас не перезагрузить отношение к демографии, то в итоге будет очень тяжелая ситуация с точки зрения трудовых ресурсов. "У нас не такое большое окно возможностей. Сейчас мы с вами живем на растущем тренде приходящих в экономику людей, поскольку до 2016 года мы с вами фиксировали рост рождаемости и, наверное, 2025 год - это завершающий год, когда у нас был приток детей в первый класс", - уточнила она.