На Украине вновь произошел масштабный сбой в приложении для военнообязанных

Это уже третий сбой в "Резерв+" за последнее время, предыдущие случаи произошли 26 июня и 1 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый масштабный сбой зафиксирован в украинском приложении "Резерв+" для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил "24 канал" украинского телевидения.

По его данным, приложение долго загружается, а затем выдает предупреждение о технических проблемах. Это уже третий сбой в приложении за последнее время, предыдущие случаи произошли 26 июня и 1 июля.

В "Резерв+" часто наблюдаются масштабные сбои. Приложение запущено в мае 2024 года, оно позволяет гражданам страны в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации.