В 18 регионах России число студенческих семей выросло на 16,8%

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, в этих регионах также на 8% увеличилось количество многодетных семей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительству РФ и Госдуме удалось добиться демографических успехов в 18 регионах страны - в этих субъектах на 8% выросло количество многодетных семей и на 16,8% увеличилось число студенческих семей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступая на расширенном совместном заседании нескольких думских комитетов, посвященном вопросам демографии.

"Благодаря усилиям правительства, слаженной работе Государственной думы вместе с коллегами из правительства в 18 регионах удалось добиться некоторых демографических успехов. Выросло число рождений, на 8% выросло число многодетных семей, и на 16,8% выросло число студенческих семей", - сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что эти результаты говорят о правильности выбранного вектора работы над вопросом демографии.

Депутат также отметила, что в ближайшие дни Госдума рассмотрит законопроект о студенческих семьях. "Надеемся, он станет еще одним фундаментом, основой для развития вектора поддержки наших молодых семей", - заключила вице-спикер палаты парламента.