ВЦИОМ: более 60% россиян чаще всего ходят в гости к друзьям

Традиции гостеприимства по-прежнему востребованы в российском обществе, указали в центре

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Больше половины граждан России (64%) чаще бывают в гостях у друзей, чем у родителей (33%) или других родственников (31%). Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Чаще всего россияне навещают друзей (64%), родителей (33%) и других родственников (31%)", - говорится в исследовании.

Традиции гостеприимства по-прежнему востребованы в российском обществе. Согласно результатам опроса, большинство россиян в последние полгода бывали в гостях (77%) и принимали гостей (80%). "Да, цифровые технологии сегодня играют важную роль в коммуникации, но они лишь дополняют то, что социологи называют взаимодействием лицом к лицу. Именно личное общение составляет основу для формирования доверия, норм взаимности и передачи ценностей", - прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию Степан Львов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 6 июля 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.