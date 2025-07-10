Мишустин поздравил МГИК с 95-летием

Премьер-министр РФ отметил, что институт является кузницей творческих кадров России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Московский государственный институт культуры (МГИК) с 95-летним юбилеем и отметил, что вуз, оставаясь верным лучшим традициям высшего профессионального образования, за почти вековую историю подготовил ряд заслуженных и народных артистов России.

"Все эти десятилетия он [МГИК] оставался верен лучшим традициям высшего профессионального образования. Сегодня, опираясь на солидный опыт, один из старейших вузов страны осуществляет подготовку хореографов, режиссеров, актеров, музыкальных исполнителей, специалистов в сфере массмедиа, менеджмента, а также ведет активную научную деятельность. <...> Институт гордится своими выпускниками, многие из которых стали заслуженными и народными артистами, завоевали признание публики", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что институт создает уникальное творческое пространство и применяет новейшие методики обучения. "Педагоги помогают студентам осваивать знания, развивать свой талант, учат их тонкостям профессионального мастерства, готовности преданно служить культуре, с уважением и любовью относиться к зрителям", - отметил он.

Премьер-министр пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам МГИКа вдохновения, успехов, новых ярких проектов и премьер.