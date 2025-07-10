В Северной Осетии эвакуировали пострадавшую туристку с горы Казбек

Специалисты МЧС России спустили женщину на равнину и передали медикам

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуировали с горы Казбек в Северной Осетии пострадавшую туристку, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В Северной Осетии на горе Казбек на высоте 5 000 метров женщина получила травму руки. Участники тургруппы, в составе которой она совершала восхождение, сообщили, что спустят ее на высоту 3 500 метров, откуда понадобится помощь в эвакуации", - говорится в сообщении.

Встретившись с группой альпинистов, в составе которой находилась пострадавшая спортсменка, спасатели приступили к эвакуации. Специалисты МЧС России спустили туристку на равнину и передали медикам.

Группа туристов из 5 человек и 1 несовершеннолетнего ребенка не была зарегистрирована в МЧС России.