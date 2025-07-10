10 июля, 11:21
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Что известно о церемонии прощании с экс-министром транспорта Старовойтом

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетили как минимум 15 членов правительства из 31.

ТАСС собрал основное о церемонии.

Церемония прощания

  • Желающие проститься начали собираться около ЦКБ № 1 за час до начала церемонии.
  • Прощание с Романом Старовойтом прошло в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, передает корреспондент ТАСС.
  • Вице-премьеры и министры нашли возможность приехать на северо-запад Москвы с цветами, чтобы лично воздать дань памяти бывшему коллеге, несмотря на плотный рабочий график.
  • Среди них, в частности, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, руководители Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минсельхоза Оксана Лут, Минкультуры Ольга Любимова, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минцифры Максут Шадаев, Минвостока Алексей Чекунков.
  • Новый министр транспорта Андрей Никитин принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником.
  • Гроб с телом был расположен в центре зала, он был открыт. Десятки людей несли к нему цветы. Десятки венков прислали в память о бывшем министре.
  • Прощание длилось два часа, все это время в ЦКБ приезжали желающие проститься.

Похороны

  • Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля.
  • По данным источника ТАСС во властных структурах региона, похоронят бывшего министра на Смоленском кладбище.

О бывшем министре

  • Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента России от должности министра транспорта.
  • Причина решения главы государства в документе указана не была.
  • В тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство.
  • Ему было 53 года.
 
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