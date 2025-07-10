Что известно о церемонии прощании с экс-министром транспорта Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетили как минимум 15 членов правительства из 31.

ТАСС собрал основное о церемонии.

Церемония прощания

Желающие проститься начали собираться около ЦКБ № 1 за час до начала церемонии.

Прощание с Романом Старовойтом прошло в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, передает корреспондент ТАСС.

Вице-премьеры и министры нашли возможность приехать на северо-запад Москвы с цветами, чтобы лично воздать дань памяти бывшему коллеге, несмотря на плотный рабочий график.

Среди них, в частности, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, руководители Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минсельхоза Оксана Лут, Минкультуры Ольга Любимова, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минцифры Максут Шадаев, Минвостока Алексей Чекунков.

Новый министр транспорта Андрей Никитин принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником.

Гроб с телом был расположен в центре зала, он был открыт. Десятки людей несли к нему цветы. Десятки венков прислали в память о бывшем министре.

Прощание длилось два часа, все это время в ЦКБ приезжали желающие проститься.

Похороны

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля.

По данным источника ТАСС во властных структурах региона, похоронят бывшего министра на Смоленском кладбище.

О бывшем министре