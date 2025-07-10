Что известно о церемонии прощании с экс-министром транспорта Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетили как минимум 15 членов правительства из 31.
ТАСС собрал основное о церемонии.
Церемония прощания
- Желающие проститься начали собираться около ЦКБ № 1 за час до начала церемонии.
- Прощание с Романом Старовойтом прошло в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, передает корреспондент ТАСС.
- Вице-премьеры и министры нашли возможность приехать на северо-запад Москвы с цветами, чтобы лично воздать дань памяти бывшему коллеге, несмотря на плотный рабочий график.
- Среди них, в частности, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, руководители Минпромторга Антон Алиханов, Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минсельхоза Оксана Лут, Минкультуры Ольга Любимова, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минцифры Максут Шадаев, Минвостока Алексей Чекунков.
- Новый министр транспорта Андрей Никитин принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником.
- Гроб с телом был расположен в центре зала, он был открыт. Десятки людей несли к нему цветы. Десятки венков прислали в память о бывшем министре.
- Прощание длилось два часа, все это время в ЦКБ приезжали желающие проститься.
Похороны
- Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля.
- По данным источника ТАСС во властных структурах региона, похоронят бывшего министра на Смоленском кладбище.
О бывшем министре
- Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента России от должности министра транспорта.
- Причина решения главы государства в документе указана не была.
- В тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство.
- Ему было 53 года.