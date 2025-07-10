Патриарх Кирилл прибыл в Валаамский монастырь

Предстоятель РПЦ поучаствует в открытии памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны валаамским юнгам и стелы, посвященной памяти митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима

ВАЛААМ/ Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в рамках своего традиционного визита на Валаамский архипелаг 10-11 июля, передает корреспондент ТАСС.

В четверг предстоятель Русской православной церкви примет участие в открытии памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны валаамским юнгам и стелы, посвященной памяти митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима на месте тайной литургии, отслуженной митрополитом в советский период на Игуменском кладбище Валаамского монастыря.

Также патриарх совершит малое освящение храма в честь иконы Божией Матери "Валаамская" и возглавит всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, он возглавит божественную литургию.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

О монастыре

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).