В "Москвариуме" поселились три новые капибары

В пресс-службе учреждения сообщили, что в вольере для животных обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Три новые капибары - две самки и самец - поселились в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" 10 июля, когда отмечается День любви к капибарам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Новые жители поселились в просторном биотопном вольере с двумя бассейнами. На текущий момент новые обитатели "Москвариума" полностью адаптировались в своем новом доме, активно взаимодействуют с тренерами, охотно идут на контакт и уже выбрали свои любимые лакомства: кусочки огурца и моркови", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в вольере для животных обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения: природным декорированием, дождевальной установкой. В пресс-службе добавили, что любимцы публики - капибары Санчо и Лючия - за время проживания в "Москвариуме" так и не сумели наладить устойчивый дружественный контакт. "Несмотря на сложившийся образ самых милых животных, капибары - крупные грызуны, которым свойственна конкуренция за территорию и проявление соперничества, поэтому дружелюбное поведение к сородичам отнюдь не является гарантированным и в естественных условиях. Напротив, самцы могут проявлять признаки агрессии для установления иерархии в стае", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора и руководителя биологической службы "Москвариума" Ирину Мейнцер.

Однако капибары являются социальными животными, которые должны жить в группах, поэтому для обеспечения их благополучия и поддержания программы биоразнообразия было принято решение отправить их в Калининградский и Пермский зоопарки, где для них будут обеспечены наилучшие условия. "Решение расстаться с Санчо и Лючией далось нам очень нелегко, но благополучие животных для нас всегда на первом месте. В зоопарках в Калининграде и Перми работают высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что животным будет там максимально комфортно, и они смогут быстро адаптироваться на новом месте", - отметила Мейнцер.

В пресс-службе добавили, что "Москвариум" на протяжении многих лет участвует в программах обмена с целью обеспечения физического и психологического благополучия обитателей. В частности, генетические линии новых обитателей ранее никогда не завозились в Россию, что привнесет разнообразие в потенциальное потомство капибар, содержащихся на территории Российской Федерации.