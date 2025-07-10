WP: семьи погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне раскритиковали армию США

По информации газеты, 168 родственников жертв в письме к министру Сухопутных войск Соединенных Штатов Дэниелу Дрисколлу выдвинули обвинения в уклонении от ответственности и бездействии

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Родственники погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном 29 января этого года направили письмо министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу, в котором они подвергли армию критике за уклонение от ответственности и бездействие. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на семьи погибших.

Имеющееся в распоряжении издания письмо подписали 168 родственников жертв авиакатастрофы. В нем они жалуются прежде всего на практически полное отсутствие диалога со стороны армейских представителей, непредоставление информации о ходе расследования и о том, какие шаги были предприняты сухопутными войсками для предотвращения подобных ситуаций в будущем. При этом ведомство, как считают семьи погибших, не допускает внешних проверок со стороны других государственных структур.

"Эти действия демонстрируют стремление армии уклоняться от официальных процедур, сопротивляться внешнему контролю и избегать проверок. Также армия, ссылаясь на процессуальные нормы, упорно отказывается брать на себя ответственность или же признавать те испытания, с которыми столкнулись семьи", - говорится в тексте письма.

В своем обращении родственники просят министра Сухопутных войск США выделить конкретное лицо для связи с ними, которое обеспечило бы должное информирование семей о ходе расследования и о реформах в армии, направленных на повышение авиационной безопасности. Также они требуют от Дрисколла согласиться на общую внешнюю проверку сухопутных войск в связи с авиакатастрофой.

"Они не вышли и не сказали: "Да, мы облажались, вот то, что мы сделаем, чтобы такого не повторилось снова". Это то, что мы хотим услышать", - заявил WP отец второго пилота разбившегося самолета Тим Лилли.

На отдельном сайте сообщества родственников погибших 29 января семьи дали оценки работе отдельных ведомств США в связи с авиакатастрофой. Они высоко оценили Конгресс США, Министерство транспорта и Национальный совет по безопасности на транспорте за оперативную реакцию, указали, что серьезные улучшения нужны Федеральному управлению гражданской авиации США, и поставили оценку "неудовлетворительно" Сухопутным войскам США. "Армия не дала никаких объяснений, минимально взаимодействовала с семьями и не продемонстрировала никаких признаков изменений", - говорится на сайте.