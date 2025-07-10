В Бузулуке выявили превышение ПДК по сероводороду более чем в 25 раз

В Экологической службе Оренбургской области сообщили, что от жителей города поступило семь обращений

ОРЕНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Экологическая служба Оренбургской области в очередной раз зафиксировала превышение более чем в 25 раз предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в одном из микрорайонов города Бузулука, сообщается на сайте учреждения.

"От жителей города Бузулука поступило семь обращений. <…> Произведен отбор проб: точка №1 - юго-западнее МУП "ВКХ" (водоканализационное хозяйство - прим. ТАСС), в районе жилого дома по ул. Тенистая, 29. При отборе зафиксированы следующие значения показателей: показатель - сероводород, доля ПДК - более 25", - сказано в сообщении.

Аналогичное превышение концентрации сероводорода экологи выявили в точке западнее жилого дома по ул. Лунная, 34.

"Сведения о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе переданы в контрольно-надзорные органы", - отмечается в Telegram-канале Экологической службы Оренбургской области.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные экологов, с начала 2025 года в Бузулуке неоднократно фиксировались превышения ПДК по сероводороду. Значения были превышены в том числе более, чем в 25 раз. По данным прокуратуры Оренбургской области, виновных в загрязнении воздуха в Бузулуке уже оштрафовали, также по факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.