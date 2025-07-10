Общественная палата ДНР выявила более 400 детей-сирот, ожидающих жилье

В пресс-службе ОП сообщили, что за 2024-2025 годы жилье оставшимся без попечения родителей не выделяли

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) ДНР в ходе мониторинга выявила, что в 2024-2025 годах дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не обеспечивались жильем, сообщили в пресс-службе ОП.

"В Донецкой Народной Республике свыше 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа должны быть обеспечены жильем. <...> По полученной информации за 2024-2025 годы жилье никому из вышеуказанной категории детей не выделялось", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мониторинг провела комиссия ОП по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и экологии. В республике проработка механизма обеспечения этой категории жильем возложена на Минстрой ДНР.

"Сейчас прорабатывается вопрос по определению объема субвенций из бюджета, которые будут предоставлены муниципальным образованиям для обеспечения жильем детей-сирот на 2026 год. Надеемся, что в скором времени данная ситуация разрешится, и ребята получат свое жилье", - заключили в пресс-службе.