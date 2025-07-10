В РФ повышение зарплаты в вузах сначала коснется специальностей технологического лидерства

Врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова заявила, что высокий уровень образования невозможно представить без кадрового обеспечения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заработную плату планируется повысить преподавателям вузов всех предметных областей, в первую очередь это коснется тех, кто обучает по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство России. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова.

"Больше увеличение [зарплат педагогов] коснется тех специальностей, которые нацелены на обеспечение технологического лидерства и суверенитета [России]. Так или иначе мы планируем, что повышение затронет все предметные области и всех преподавателей, которые работают в вузах", - сказала она на общественном обсуждении проекта стратегии развития образования в РФ до 2036 года в Общественной палате РФ.

Тумакова добавила, что высокий уровень образования невозможно представить без кадрового обеспечения, поэтому важно обратить внимание на увеличение базовых нормативов затрат на заработные платы педагогов.