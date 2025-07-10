В Москве температура достигла плюс 32 градусов

Есть вероятность фиксации нового температурного рекорда, отметили в Гидрометцентре РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 32 градуса еще в первой половине дня до наступления полудня. Такие данные озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"На главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, столбики термометров поднялись в 11:00 мск до плюс 32 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что за минувшие сутки самая высокая температура воздуха - плюс 34,4 градуса - была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что в восточной части региона. А вот минимальная температура воздуха минувшей ночью отмечалась на метеостанции в Михайловском, где столбики термометров показали 17,1 градуса выше нуля.

Что же касается нового температурного рекорда, то есть вероятность его фиксации в течение четверга. "Предыдущий рекорд дня в Москве принадлежит 1996 году, когда 10 июля жара в столице окрепла до плюс 33,4 градуса", - напомнили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики также распространили новое экстренное предупреждение о сильной жаре с максимальными температурами воздуха в дневные часы до плюс 30-35 градусов - оно действует с 11 по 14 июля. Кроме того, продолжает действовать в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.