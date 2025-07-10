ПАО "Камаз" поставит Москве 700 электробусов в 2026-2027 годах

Электробусы модели А5 значительно просторнее, оснащены усовершенствованной климатической системой и ультрасовременной подсветкой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва получит 700 электробусов "Камаз" в 2026-2027 годах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В столице станет больше новых электробусов! [Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов сообщил, что Москва заключила контракт с ПАО "Камаз". По нему в столицу поставят 700 электробусов российского производства "Камаз-52222" поколения А5 в 2026-2027 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электробусы этой модели значительно просторнее, оснащены усовершенствованной климатической системой и ультрасовременной подсветкой.