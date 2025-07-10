В семи арктических поселках Якутии уберут металлолом советских времен

В правительстве республики сообщили, что работа продлится до сентября

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Экологи уберут по проекту "Чистая Арктика" в семи северных поселках Якутии металлолом, оставленный с советских времен. Об этом сообщили в правительстве республики.

"В новом сезоне рекордное количество уборок по проекту "Чистая Арктика" запланировано в Якутии. Волонтеры соберут металлолом, оставленный с советских времен. Акция пройдет в поселке Тикси Булунского района, в поселке Батагай и селе Эсе-Хайа Верхоянского района, в селе Саскылах Анабарского района, поселке Чокурдах Аллаиховского района, в поселке Нижнеянске Усть-Янского и в поселке Черском Нижнеколымского района", - сообщили в правительстве Якутии, уточнив, что работа продлится до сентября.

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году. Якутия принимает участие в нем с самого начала. За четыре сезона на территории республики экологи собрали 1,6 тыс. тонн металлолома, очистили территорию общей площадью более 35 га.

По всей стране за четыре года в экспедициях проекта приняли участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. В 2025 году планируется участие 2 тыс. волонтеров. Проект "Чистая Арктика" выполняет цели и задачи национального проекта "Экологическое благополучие".