На Запорожье из-за пожаров погибли 30 человек за полгода

В ГУ МЧС по региону сообщили, что еще 21 человек пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. пожаров ликвидировали сотрудники МЧС в Запорожской области с начала года. В них погибли 30 человек, включая 2 детей, 21 человек пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Запорожской области.

"В первом полугодии 2025 года пожарно-спасательные подразделения Запорожской области отреагировали на 2,9 тыс. происшествий. Ликвидировано 1,5 тыс пожаров, в том числе свыше 900 возгораний сухой растительности и около 300 в частном секторе. Беспощадная стихия, к сожалению, унесла жизни 30 человек, включая 2 детей. Еще 21 человек получил травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России спасли семь человек.

По данным ведомства, в регионе зарегистрировано "около 700 фактов целенаправленного применения вооруженной силы против РФ".

МЧС продолжает оказывать поддержку населению Запорожской области. Так, с начала года в регион доставлено более 538 тонн грузов гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе.