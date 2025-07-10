Имущество экс-чиновников Камчатки обратили в доход России

В пресс-службе ФССП сообщили, что в числе имущества доли в компаниях, связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России по решению суда обратила в доход государства имущество бывших камчатских чиновников, в том числе доли в компаниях, связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП.

"Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления (ГМУ) ФССП России обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам", - отметили в ФССП.

За Российской Федерацией зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский. Кроме того, на исполнении в управлении по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП находятся 127 исполнительных производств в отношении бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края, других бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций - всего в отношении 52 физических и 62 юридических лиц.

23 мая Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.