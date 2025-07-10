В Москве стартует пятый сезон конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского

В составе экспертного жюри - лауреаты и победители конкурсов, детские писатели, поэты и переводчики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Открылся пятый сезон конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского в области детской литературы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Принять участие в нем могут авторы и переводчики, которые опубликовали свои произведения в период с 1 января 2024 года по 9 июля 2025 года. В конкурсе семь номинаций, в одной из них победителя выберут участники проекта "Активный гражданин", - написал Собянин.

Он уточнил, что в составе экспертного жюри - лауреаты и победители конкурсов, детские писатели, поэты и переводчики. Например, автор книги "Доброе слово и горошку приятно" Алена Кашура, чье произведение в прошлом году назвали лучшим больше 20 тыс. пользователей "Активного гражданина".

Конкурс был учрежден правительством Москвы в 2020 году для поддержки современных авторов. Лауреатами премии Корнея Чуковского становились талантливые авторы и переводчики, такие как Валентина Партина, Юлия Симбирская, Ольга Серова, Ольга Боченкова и Мария Сухотина. В прошлом году было подано больше 600 заявок из 108 городов России.