Путин проведет совещание по итогам выпускной и вступительной кампаний

Оно коснется вопросов образования, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам образования. Оно приурочено к выпускной и вступительной кампаниям в школах и вузах, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Кремле, - анонсировал он. - В середине дня - начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования"

"Президент решил его провести в связи с тем, что закончились у нас экзамены, и вступительная кампания, собственно, подходит к концу, - пояснил представитель Кремля. - Эти вопросы и другие сопутствующие по курируемым темам [будут обсуждены]".

По словам Пескова, в совещании у главы государства будут присутствовать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также министры просвещения и высшего образования и науки Сергей Кравцов и Валерий Фальков. Мероприятие пройдет в открытом для прессы режиме.

"Остальные встречи будут носить уже служебный закрытый характер", - заключил пресс-секретарь президента РФ.