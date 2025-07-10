Песков объяснил, почему Путина не было на прощании со Старовойтом

У президента другой рабочий график, указал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина не предполагает посещения прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прощание проходило в ЦКБ № 1 Управделами президента РФ в Москве.

"Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график", - сказал Песков.

Церемонию прощания, которая длилась 2 часа, посетили вице-премьеры и министры - минимум половина правительства РФ. Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 11 июля.

Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента России от должности министра транспорта. Причина указана не была. В этот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство.