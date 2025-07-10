В Кабардино-Балкарии направят около 12 млн рублей на оснащение агротехноклассов

Профильные классы создадут в четырех школах республики

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 12 млн рублей направят на оснащение агротехнологических классов в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом сообщил заместитель министра сельского хозяйства КБР Тимур Водахов.

"На оснащение агротехнологических классов будут выделяться финансовые средства. На этот год планируем получить 12 млн на оснащение оборудованием, инвентарем, лабораторными материалами. Сначала инвестор, который участвует в проекте, сам оснастит данный класс, а те затраты, которые он понес, мы будем ему возмещать - 90% израсходованных средств", - рассказал Водахов.

Речь идет о создании агротехноклассов в четырех школах республики. Они появятся в селах Кишпек, Куба, Красноармейское и городе Майском. Пилотный проект реализуют в регионах, где сельхозпроизводство имеет значимую долю в общем экономическом обороте. Цель - стимулировать у школьников интерес к аграрным профессиям.

Программой предусмотрено углубленное изучение физики, химии, биологии и математики с акцентом на аграрные задачи и современные технологии в сельском хозяйстве. Реализуют проект по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Классы откроются в школах Кабардино-Балкарии 1 сентября.