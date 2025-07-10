Песков назвал ситуацию вокруг Лосиного острова прерогативой региональных властей

В СМИ ранее появилась информация, что часть жителей выступила против строительства дороги через территорию парка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение ситуации вокруг Лосиного острова - прерогатива региональных властей, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли у главы государства Владимира Путина позиция по этому вопросу.

"Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать", - отреагировал Песков.

Он напомнил позицию президента в целом по теме экологии. "Действительно, президент всегда говорил, что особо охраняемые территории, их защита, их поддержание в должном состоянии - это очень важный приоритет в работе правительства. Но также президент неоднократно говорил, что сохранение этих территорий никоим образом не должно быть тормозом прогресса, тормозом развития, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее. Об этом тоже неоднократно говорилось. Поэтому здесь речь идет о золотой середине", - сказал представитель Кремля. "По нюансам все-таки прошу вас обращаться к региональным властям", - повторил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть жителей выступила против строительства дороги через территорию парка.

Нацпарк "Лосиный остров" - особо охраняемая природная территория федерального значения (ООПТ). В управлении ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" находится подмосковная часть нацпарка, где расположены особо охраняемая и заповедная зоны, а также рекреационные участки рядом с Мытищами, Королевым и Балашихой.