Участников программы "Брянские герои" зачислят на обучение в августе-сентябре

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что находящихся в зоне СВО кандидатов запишут в резерв программы

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. Кандидатов, успешно прошедших этапы проекта переподготовки бойцов специальной военной операции "Брянские герои", зачислят на обучение в августе-сентябре. Участники программы, находящиеся в зоне СВО, будут зачислены в резерв программы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Сегодня на заседании общественного совета программы "Брянские герои" утвердили кандидатов, успешно прошедших все этапы проекта, которые в ближайшее время начнут обучение. Те кандидаты, которые также успешно прошли все этапы, но сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции и не имеют возможности пока проходить обучение очно, зачислены в резерв программы. <...> В августе-сентябре победители проекта будут зачислены на обучение", - написал он.

Кадровая программа "Брянские герои" для участников специальной военной операции стартовала 18 декабря 2024 года. Регистрацию прошли 295 человек, тестирование - 143, после чего состоялся этап собеседования с экспертами Брянского филиала РАНХиГС.

Ранее на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение о расширении проекта "Время героев" для ветеранов СВО и запуске соответствующих региональных программ. Федеральный проект направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. Программа уже помогла некоторым ветеранам СВО найти работу, в том числе в органах власти.