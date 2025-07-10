"Единую карту петербуржца" можно будет использовать вместо читательского билета

Пресс-служба городской администрации сообщила, что проект охватывает более 200 библиотек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Библиотеки Санкт-Петербурга смогут обслуживать читателей по банковской "Единой карте петербуржца" (ЕКП) вместо читательского билета. Как сообщила пресс-служба городской администрации, сервис "Читательский билет" в рамках проекта "Единая карта петербуржца" начал работать в тестовом режиме после завершения в 2025 году процесса цифровой модернизации петербургских библиотек.

"Запуск нового сервиса ЕКП стал возможен благодаря взаимодействию с Единой системой библиотечного обслуживания Петербурга, развитие и сопровождение которой осуществляет Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского. Проект охватывает более 200 городских библиотек", - сообщила пресс-служба.

Через личный кабинет на портале и в мобильном приложении Единой карты петербуржца можно будет оформить новый читательский билет или привязать к ней действующий. Сервис дает возможность просматривать из личного кабинета библиотечные каталоги, получать информацию по интересующим изданиям и по их наличию в библиотеках. С помощью ЕКП книги можно заказывать или бронировать с доставкой в выбранную библиотеку и продлевать срок пользования ими. История заказов книг из библиотеки будет отображаться в личном кабинете ЕКП.

Проект "Единая карта петербуржца" действует уже шесть лет. За это время держателями карты стали более 1,8 млн горожан, то есть возможностями ЕКП пользуется каждый третий житель города. Экосистема ЕКП насчитывает 13 цифровых сервисов, которые позволяют узнавать информацию о городской инфраструктуре, участвовать в жизни Петербурга, контролировать свою физическую активность, а также покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия без сервисного сбора.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, функционал ЕКП постоянно расширяется, чтобы петербуржцы всех возрастов могли пользоваться скидками в транспорте и музеях, иметь удобный доступ к цифровым государственным и коммерческим услугам.

"Подключение ЕКП к информационной библиотечной системе позволит взаимодействовать с читателями на современном технологическом уровне, сделать процесс получения и возврата книг удобным и комфортным. Петербуржцы теперь смогут использовать ЕКП как полноценный читательский билет, и с его помощью заказывать и бронировать книги в библиотеках", - привела пресс-служба слова Беглова.