В Тюменской области более 20 тыс. подростков будут работать на летних каникулах

В регионе заключили 725 договоров с компаниями, готовыми принять на работу несовершеннолетних граждан

ТЮМЕНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Кадровый центр "Работа России" заключил договоры с работодателями на создание рабочих мест для несовершеннолетних. В 2025 году на летних каникулах в Тюменской области будут работать порядка 23 тыс. подростков, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

"Планируется, что в 2025 году будет трудоустроено 23 тысячи несовершеннолетних граждан", - говорится в сообщении.

Центр на данный момент заключил 725 договоров с компаниями, готовыми принять на работу несовершеннолетних граждан. В регионе создано более 14 тыс. таких рабочих мест. Уточняется, что они организованы в каждом муниципалитете Тюменской области.