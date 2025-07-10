Маск объявил о запуске чат-бота Grok в машинах Tesla не позднее следующей недели

Создатели проекта отметили, что продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечением актуальной информации в реальном времени

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Илон Маск объявил, что чат-бот Grok появится в автомобилях его компании Tesla не позднее следующей недели.

"Grok появится в автомобилях Tesla совсем скоро. Не позднее следующей недели", - написал он в Х.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.