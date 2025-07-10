В Москве обновлен рекорд температуры воздуха для 10 июля

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1996 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый рекорд температуры воздуха в Москве для 10 июля составил плюс 33,7 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только что побит рекорд температуры в Москве. 10 июля температура превысила 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 году", - сказал он.

Метеоролог добавил, что на метеостанции Балчуг к текущему моменту температура достигла 35 градусов, однако рекордные значения фиксируются по реперной станции ВДНХ. "Температура на ВДНХ ниже из-за множества высотных домов в центре. Они "вкачивают" солнечную энергию и тут же отдают ее приземному слою воздуха", - объяснил он.

Ранее самым жарким днем было 10 июля 1996 года - температура воздуха тогда составила плюс 33,4 градуса.