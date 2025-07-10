В РФ зафиксировали максимум числа женщин фертильного возраста в группе старше 30 лет

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, если не поддержать рождение именно третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество женщин репродуктивного возраста в группе старше 30 лет на сегодняшний день является максимальным за всю историю России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Сейчас в России зафиксирован исторический максимум численности женщин старше 30 лет репродуктивного возраста, что привело к рекордному числу многодетных семей - 2,7 млн. Именно эта возрастная группа ответственна за рождение 75% третьих и последующих детей", - сказал Рыбальченко в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Традиция будущего: семья как основной тренд России".

По словам Рыбальченко, если не поддержать рождение именно третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен. "Первые и вторые дети родятся и без специальных мер, а вот третьи дети могут не появиться на свет никогда без активной государственной поддержки многодетных семей в данный момент", - считает член ОП.

В этой связи Рыбальченко отметил успешный опыт Сахалинской области, подтверждающий эффективность масштабных мер поддержки семей с детьми. "Введенные там в 2011 году региональный материнский капитал и списание 50% ипотеки (до 2 млн рублей) привели к резкому росту суммарного коэффициента рождаемости до уровня воспроизводства населения (2,16), что значительно выше нынешнего среднероссийского показателя (1,4)", - сказал Рыбальченко, добавив, что, однако, в новом национальном проекте "Семья" многодетным семьям отведено около 5% мер.

"Для реализации потенциала критически важно масштабировать сахалинский опыт на федеральном уровне: внедрить списание ипотеки до 2 млн рублей, распространить субсидии на жилье на третьих детей и перенести три самые затратные для регионов меры (обеспечение детей одеждой, питание, субсидии ЖКУ) в федеральный проект "Многодетная семья", - считает Рыбальченко.

По его мнению, также необходимо добиться полного исполнения указа президента РФ о поддержке многодетных семей без оценки нуждаемости во всех регионах, так как на сегодня его полностью реализуют пока лишь 42 региона.