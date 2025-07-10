Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Глава республики заявил, что враги России обязательно понесут заслуженное наказание

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ России за защиту полуострова от украинских террористов.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании в Крыму агента украинских спецслужб, готовившего теракт на День России с помощью дрона. По данным ФСБ, мужчина должен был подготовить снаряженный самодельным взрывным устройством дрон для атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий в День России.

"Благодарю сотрудников ФСБ за эффективную, профессиональную работу. Враги нашей страны обязательно понесут заслуженное наказание. Шансов уйти от возмездия у них нет", - написал он.