В КБР с начала года создали более 1,1 тыс. новых рабочих мест

Это на 7% больше, чем было запланировано, отметил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест создали в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала года. Это на 7% больше, чем было запланировано. Об этом стало известно на встрече вице-премьера правительства РФ Александра Новака и главы КБР Казбека Кокова, сообщается на сайте кабмина.

"На начало июля 2025 года фактический уровень реализации прорывных проектов в республике превысил план на второй квартал 2025 года. Было создано 1 120 новых рабочих мест (на 7% больше плана), внебюджетные инвестиции составили 36,2 млрд рублей, превысив план на 15%", - сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что во время рабочей встречи также речь шла о социально-экономическом развитии региона, реализации шести прорывных проектов от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых и строительстве жилья, проекте всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", развитии туризма.