Патриарх Кирилл освятил храм в честь иконы Божией Матери "Валаамская"

Предстоятель РПЦ преподнес храму икону святого апостола Петра

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита на Валаам совершил малое освящение храма в честь иконы Божией Матери "Валаамская", многолетняя реставрация которого завершилась в 2025 году, передает корреспондент ТАСС.

"Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с таким всегда важным для верующих людей событием, как освящение храма. Вне зависимости от размеров храма, вне зависимости от его древности, освященный храм является местом присутствия божественной благодати. Но благодать Божья не в стенах, не в месте - благодать Божья присутствует там, где люди стремятся эту благодать обрести, где молитва, где глубокая искренняя вера. Вот эти благоукрашенные помещения после освящения становятся наполненными божественной благодатью, которая должна поддерживаться верой и молитвой тех, кто здесь будет молиться и присутствовать, и дай Бог, чтобы и этот небольшой храм был местом постоянной молитвы", - сказал патриарх после освящения храма.

После совершения чина освящения предстоятель Русской православной церкви преподнес храму икону святого апостола Петра.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).