В Северной Осетии создадут Центр подготовки олимпийского резерва

Он появится на базе инфраструктуры педагогического колледжа

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Центр подготовки олимпийского резерва появится в Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона.

"Поручаю правительству республики в лице Минспорта и Минобрнауки подготовить предложения по созданию государственного бюджетного учреждения спорта "Центр подготовки олимпийского резерва" на базе инфраструктуры педагогического колледжа, который расположен на улице Кутузова во Владикавказе", - сказал Меняйло.