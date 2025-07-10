Пострадавших в результате атаки БПЛА на Брянскую область нет

Силы ПВО уничтожили пять реактивных беспилотников самолетного типа

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений в результате ликвидации пяти БПЛА над территорией Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены пять реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

Ранее об уничтожении пяти БПЛА в период с 12:45 до 13:10 мск над территорией региона сообщило Минобороны РФ.