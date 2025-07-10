Питомцам зоопарков Крыма начали выдавать мороженое из-за аномальной жары

Директор парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил, что животных также поливают водой из шланга

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Мороженое начали раздавать питомцам Бахчисарайского зоопарка, чтобы помочь им пережить 35-градусную жару, установившуюся в Крыму на этой неделе. Также животным устраивают полив водой из шланга, рассказал ТАСС директор парка миниатюр, при котором работает зоопарк, Виктор Жиленко.

Почти неделю в регионах юга России держится 30-градусная и в отдельных территориях сорокаградусная жара. На фоне жары жители Крыма стали чаще вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия: отмечается рост числа вызовов по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обострение которых может быть обусловлено аномально жаркими погодными условиями. Также высокие температуры усугубляют пожарную ситуацию: накануне в Ростовской области загорелся лес, площадь пожара уже превысила 427 га, его продолжают ликвидировать.

"Опять аномально высокая температура. <…> В полуденный зной мы поливаем питомцев из шланга - особенно это любят страусы эму. Они выстраиваются в шеренгу, и каждый ждет своей очереди на прохладный душ. Впрочем, и остальным животным это тоже по душе. Как альпака не стриги, а все равно летом жарко, и работника со шлангом встречают приветственными выкриками. А вот кошачьи лемуры купаться не очень любят, и предпочитают охлаждать себя изнутри, едят мороженое. Своими гастрономическими открытиями они поделились с енотами - теперь и те мороженое требуют", - рассказал он.

Сотрудница крымского сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина рассказала ТАСС, что в парке живут в основном тропические животные, которые хорошо переносят жару.

"Львы - это африканские животные, им чем теплее, тем лучше. У тигров, ягуаров есть бассейны, где они могут искупаться в такую жару. У медведей стоят бассейны и душ, который включается утром и вечером. У слона имеется большая емкость, откуда он берет воду хоботом и обливает себя, слониха также выходит на озеро", - сказала она.

Аномально жаркую погоду прогнозируют в Крыму до 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов, сообщили ранее в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.