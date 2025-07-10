На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары

В связи с повышением температуры в регионе объявлено штормовое предупреждение до 12 июля

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за температуры воздуха выше 40 градусов. Об этом сообщается в распоряжении губернатора края Владимира Владимирова.

"В связи с угрозой возникновения в Ставропольском крае опасного метеорологического явления - сильной жары от +40 до +42 градусов и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести до особого распоряжения режим повышенной готовности", - говорится в документе, опубликованном на краевом интернет-портале правовой информации.

В связи с повышением температуры в регионе объявлено штормовое предупреждение до 12 июля включительно. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, на большинстве территорий края установилась чрезвычайная и высокая пожароопасность. В минувшие сутки максимальная температура воздуха в регионе местами достигала 36 градусов тепла.