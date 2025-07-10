Сообщение о минировании поликлиники в Луганске оказалось ложным

В правительстве ЛНР сообщили, что медучреждение возобновило работу

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Сообщение о минировании поликлиники №10 в Луганске оказалось ложным, взрывоопасных предметов не обнаружено. Поликлиника возобновила работу, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главному врачу поликлиники на электронную почту поступило анонимное сообщение о минирования здания зарядом с треххлористым фосфором. Была организована эвакуация медицинского и обслуживающего персонала, а также пациентов, которые пришли на прием к специалистам.