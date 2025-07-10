Эксперт Рунихина: опаснее всего в жару для пожилых людей вовремя не восполнять жидкость

В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови, а это в свою очередь может приводить к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен нижних конечностей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испарение влаги с кожи и слизистых в жару усиливается, поэтому опаснее всего в жару для пожилых людей вовремя не восполнять жидкость. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

"Жара - серьезное испытание для организма пожилого человека, который имеет, как правило, несколько заболеваний. Прежде всего, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возрастает частота сердечных сокращений. А вот артериальное давление может вести себя по-разному: у кого-то повышается, у некоторых снижается. Очень опасна дегидратация, то есть обезвоживание - в жару увеличивается испарение влаги с кожи и слизистых, человек теряет не только воду, но и электролиты - соли натрия, калия, кальция в крови, и восполнять жидкость надо вовремя", - сказала Рунихина.

Вместе с тем, она отметила, что у пожилых людей с этим могут быть проблемы - с возрастом многие люди начинают хуже ощущать жажду. Кроме того, есть пациенты, которые из-за некоторых гериатрических синдромов специально пытаются ограничивать прием воды. Другие же стараются меньше пить, чтобы избежать обильного потоотделения, а уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови, а это в свою очередь может приводить к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен нижних конечностей - в зависимости от того, в каких сосудах образовались тромбы.

"Слабость и головокружение в жару также могут быть следствием того, что пожилые люди недостаточно пьют жидкости, из-за обезвоживания развиваются ортостатические реакции. При изменении положения тела артериальное давление не повышается, как это бывает в норме, а, наоборот, значительно снижается. Ухудшается кровоток в головном мозге. В итоге появляются головокружения, потемнение в глазах, человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму", - сказала Рунихина.

По ее словам, повреждения головного мозга могут быть и более серьезными, когда из-за обезвоживания и перегрева развивается острое когнитивное нарушение, появляются бред и галлюцинации. Такие нарушения возможны у людей очень пожилого возраста. "Начинается с того, что человек становится просто очень невнимательным, казалось бы, нестрашно. Но в действительности, так как головной мозг контролирует все функции, это сказывается на всей деятельности организма", - подчеркнула она.

Контроль за питьем

Рунихина заключила, что пожилым людям крайне важно внимательно контролировать, сколько они выпивают жидкости. Тем, кто живет один и не уверен в своей памяти, можно использовать тот же принцип, что и с лекарствами, которые раскладываются в таблетницу на день: с утра налить воду в 1,5-2-литровую бутылку или графин, поставить на стол и в течение дня выпить. Важно пить не только воду - подойдут морсы, компоты, минеральная вода, чай.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в связи с аномальной температурой в городе начинается бесплатная раздача бутилированной питьевой воды в социальных учреждениях: флагманских центрах госуслуг и головных зданиях поликлиник.