В Северной Осетии начнут возвращать отчужденные из собственности государства объекты

Сергей Меняйло поручил прокуратуре республики проверить законность отчуждения объектов и в случае выявления нарушений организовать совместную работу с органами власти по возврату их в собственность республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Стадионы, турбазы, пионерские лагеря в Северной Осетии, отчужденные из собственные государства, начнут возвращать республике. Такое поручение дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона.

"Чтобы развеять всякие слухи, поручаю Минимуществу подготовить документы по спортивным объектам - стадион "Торпедо"; объектам санаторно-курортного комплекса профсоюзов - "Урсдон", "Тиб" и другие; турбазам, пионерским лагерям, отчужденным из собственности государства в былые годы, и направить эти документы в прокуратуру республики", - сказал Меняйло.

Он поручил прокуратуре республики проверить законность отчуждения этих объектов и в случае выявления нарушений организовать совместную работу с органами власти по возврату их в собственность республики.