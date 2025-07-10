Центральную площадь Лужников благоустроят до конца 2025 года

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что во вторую очередь будет реконструирована Фестивальная площадь, построены около полутора десятков различных спортивных открытых площадок

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первую очередь работ по благоустройству территории Олимпийского комплекса "Лужники", в которую войдет приведение в порядок центральной площади, планируется завершить в текущем году. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние годы в Лужниках много что сделано - реконструирована главная арена, построены дворцы самбо, бокса, водных видов спорта, художественной гимнастики, ледовый дворец, теннисный дворец, значительная часть территории благоустроена и востребована москвичами. Но значительная часть территории находится в депрессивном состоянии, инженерные коммуникации, проложенные достаточно давно, уже требуют реконструкции. Решили провести дополнительную реконструкцию территории Лужников. Первая очередь, это там, где мы сегодня находимся, - Центральная площадь, по сути дела, это большая такая бетонная площадка, пустовавшая годы и годы", - сказал Собянин, осматривая ход благоустройства.

Он уточнил, что здесь сооружается большой бассейн с фонтанной группой. Зимой же здесь будет один из самых больших катков в Москве, а по периметру строятся небольшие кафе, ресторанчики, раздевалки. Первую очередь работ закончат до конца года. Собянин отметил, что во вторую очередь будет реконструирована Фестивальная площадь, построены около полутора десятков различных спортивных открытых площадок. "Ну и третья очередь - реконструкция открытых футбольных, теннисных полей, детских площадок и ремонтные работы административных зданий и входной группы", - заключил он.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, одна из "изюминок" проекта - фонтан с большим зеркалом водной глади, устройство которого ведется на центральной площади комплекса "Лужники", где раньше была обычная заасфальтированная парковка. В зимнее время на центральной площади и прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток площадью свыше 16 тыс. кв. м со световыми инсталляциями, который смогут посещать до 3 тыс. человек за сеанс.

Причал "Лужники-Центральный" реконструируют - специалисты выполнят работы по углублению дна, поднимут высоту покрытия причала на 1,2 м от зеркала воды, увеличат его площадь, установят отбойные устройства и кнехты для швартовки двух теплоходов прогулочного транспорта одновременно. Также в рамках первого этапа благоустройства на территории комплекса планируется дополнительно высадить порядка 2,5 тыс. деревьев и кустарников.

В ходе II и III этапов до 2027 г. запланировано благоустройство территории Фестивальной площади, пространства "Под мостом" с зонами для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парком и памп-треком. Кроме того, в Лужниках намерены построить новые спортобъекты для футбола, тенниса, настольного тенниса, падел-тенниса и пляжных видов спорта. Одной из точек притяжения станет термально-оздоровительный комплекс.