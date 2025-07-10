Ковчег с мощами патриарха Тихона прибыл на Северный Кавказ

Мощи будут находиться в Ставрополе 10 и 11 июля

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Ковчег с мощами Патриарха Московского и всея Руси Тихона встретили на Ставрополье. Святыня два дня будет находиться в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя, сообщается в Telegram-канале Ставропольской и Невинномысской епархии.

"Ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, прибыл на Ставрополье. Первым мощи встретил город Михайловск: ранним утром 10 июля святыня была доставлена в Георгиевский храм Скорбященского монастыря. Здесь священнослужители обители и духовенство Михайловского благочиния совершили молебен перед святыней", - говорится в сообщении.

После ковчег направился в город Ставрополь, торжественная встреча святыни прошла в Казанском кафедральном соборе. Мощи будут находиться в городе 10 и 11 июля, в эти дни духовенство Ставропольской и Невинномысской епархии будет регулярно совершать в соборе молебные пения. Помимо богослужений, в городе пройдут концерты, выставки и научные конференции, посвященные памяти святого.

Ставрополье стало первым регионом Северо-Кавказского федерального округа, куда прибыл ковчег с частицей мощей патриарха Тихона в честь 100-летия со дня смерти святителя. Ковчег также посетит Карачаево-Черкесию, в городе Черкесске мощи будут находиться с 12 по 13 июля.

Патриарх Тихон родился в 1865 году в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. На Поместном соборе 1917-1918 годов его избрали Патриархом Московским и всея Руси. Ему пришлось выстраивать отношения церкви с новым государственным строем и сохранять православие в условиях гражданской войны и подавления религии в стране. Патриарх Тихон скончался 1925 году и был погребен в московском Донском монастыре. В 1989 году патриарх Тихон был канонизирован Русской православной церковью в чине святителя.