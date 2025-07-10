В Ленобласти разработали три проекта, упростивших жизнь 1,3 млн пользователей

Председатель комитета цифрового развития региона Андрей Сытник сообщил, что проекты работают на отечественном программном обеспечении

10 июля, Санкт-Петербург. /ТАСС/. В Ленинградской области разработали три инновационных, полностью импортозамещенных цифровых проекта - "Связь 47", "Единую сеть передачи данных региона" и "Региональный координационный центр". Эти проекты охватывают 1,3 млн пользователей и работают на отечественном программном обеспечении, сообщил журналистам председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

"Мы разработали сервис ["Связь 47"], который позволяет независимо каждому жителю измерять качество связи <...> как у себя в населенном пункте, так и на туристическом маршруте. <...> Оборудование, которое обеспечивает сети каналов связи ["Единой сети передачи данных региона"], полностью отечественное, показывает неплохую производительность <...> а с этого года наш "Региональный координационный центр" реально запустил работу", - отметил Андрей Сытник.

Цифровой проект "Связь 47" измеряет работоспособность всех видов связи в Ленинградской области на территории площадью 10,3 тыс. кв. км, охватывая 2 940 населенных пунктов. С его помощью можно сообщать о сбоях связи органам исполнительной власти. Проект работает на базе мобильного приложения, разработанного в России, которым воспользовалось уже больше 500 тыс. пользователей.

Цифровой проект "Единая сеть передачи данных региона - 2.0" подключает медицинские организации Ленинградской области к отечественной "Единой медицинской информационной системе". В 2025 году к нему планируется подключить 218 социально значимых объектов. В рамках проекта уже была создана "Единая электронная регистратура" и зарегистрировано 860 тыс. пользователей в интернет-портале "Мое здоровье", через который можно подавать электронные обращения в медицинские учреждения.

Веб-ресурс "Региональный координационный центр" координирует деятельность органов исполнительной власти Ленинградской области. Он состоит из 35 дашбордов (специальных экранов) с таблицами, графиками, ситуационной аналитикой. Например, из окон с трансляциями видеокамер, доступных всем членам правительства Ленинградской области. Главная задача веб-ресурса - решать инциденты, требующие оперативного реагирования, опираясь не на отчетные, а на обновляющиеся в реальном времени данные. Веб-ресурсом активно пользуются уже 150 человек.

Эффективность цифровых проектов

Благодаря данным цифровым проектам правительству Ленинградской области удалось на 60% сократить время обработки данных и на 50% - трудозатраты на сбор данных. Каждый проект работает по принципу "Получить - преобразовать - загрузить - вывести в удобном виде" и постепенно распространяется в различных сферах общественной жизни. Например, уже 51% пользователей, работающих в органах исполнительной власти, взаимодействует только с отечественными цифровыми продуктами, а полностью перейти с иностранного на отечественное программное обеспечение в правительстве Ленинградской области планируют в уже октябре-декабре 2025 года. Каждый цифровой проект реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".