ГД отменяет запрет на публикацию отдельных сведений о памятниках археологии

Изменения вносятся в федеральный закон "Об объектах культурного наследия народов РФ"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета опубликования отдельных сведений об объектах археологического наследия.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы Законодательным собранием Краснодарского края в феврале. Изменения вносятся в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Согласно действующему законодательству, распространение отдельных сведений об объектах археологического наследия запрещается. Без доступа к этой информации лица, ведущие земляные или строительные работы, невольно причиняют вред памятникам археологии. Вред от такой деятельности значительно превышает вред, причиняемый лицами, осуществляющими незаконный поиск археологических предметов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается исключить нормы, ограничивающие распространение сведений о нахождении объектов археологического наследия в целях предотвращения повреждения и нанесения ущерба памятникам археологии, в том числе недопущения их разрушения неосторожными действиями лиц, ведущих работы на земельных участках, где располагаются такие объекты.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что наличие в открытом доступе сведений об объектах археологического наследия позволило бы гражданам, планирующим приобретение земельных участков, заранее оценивать риски приобретения таких участков и, как следствие, возможность осуществления на таких участках земляных и строительных работ.