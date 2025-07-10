В Северной Осетии участникам СВО гранты будут выделять в приоритетном порядке

Глава региона Сергей Меняйло отметил, что в 2025 году в республике продолжена программа комплексного обустройства сельских территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Участники спецоперации из Северной Осетии будут получать гранты в аграрном секторе в приоритетном порядке. Такое поручение дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона.

"Необходимо предусмотреть выделение грантовой поддержки в приоритетном порядке жителям республики из числа ветеранов специальной военной операции", - сказал Меняйло.

По его словам, в 2025 году в республике продолжена программа комплексного обустройства сельских территорий. Предусмотрят финансирование за счет средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации на территории опорных населенных пунктов. После этого заявки направят в Минсельхоз России на отбор проектов комплексного развития сельских территорий на 2026-2028 годы.

В прошлом году в виде грантов на развитие семейных ферм и кооперации, грантов "Агростартап" в рамках нацпроекта было направлено более 400 млн рублей. Гранты получили 88 хозяйств, было создано 140 новых рабочих мест.

За счет средств гранта "Агротуризм" удалось реализовать девять проектов по развитию сельского туризма.