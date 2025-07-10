Патрушев возложил венок к обелиску морякам-североморцам в Диксоне

Участники церемонии минутой молчания почтили память защитников Диксона

ДИКСОН /Красноярский край/, 10 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев почтил память защитников поселка Диксон - единственного места в Сибири, подвергшегося нападению гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

Рабочую поездку в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края Патрушев начал с посещения обелиска защитникам Диксона - морякам-североморцам и бойцам народного ополчения, 83 года назад сорвавшим планы гитлеровцев установить контроль над Северным морским путем.

Патрушев возложил венок к обелиску. Участники церемонии минутой молчания почтили память защитников Диксона. Прозвучал государственный гимн России. Участники церемонии подчеркнули, что моряки-североморцы сегодня продолжают традиции поколения победителей, стоят на страже исторической памяти, защищают Родину. Отмечено, что таймырцы принимают участие в специальной военной операции.

Оборона Диксона 27 августа 1942 года вошла в историю Великой Отечественной войны как единственный бой в Сибири. В 1942 году гитлеровцы спланировали военную операцию Wonderland ("Страна чудес") по установлению контроля над Северным морским путем. Выполнять ее отправились немецкие корабли, в том числе крейсер "Адмирал Шеер". В августе 1942-го крейсер вошел в Карское море, где потопил советский ледокольный пароход "Александр Сибиряков". Затем "Адмирал Шеер" направился к Диксону. Целью врага было подойти максимально близко к берегу и захватить Диксон. Но его защитники проявили мужество и героизм, ценой больших потерь сумев отбить нападение гитлеровского рейдера. В итоге "Адмирал Шеер" был вынужден повернуть назад, операция Wonderland провалилась.