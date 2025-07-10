Путин: специальности в колледжах становятся все более интересными

Президент России отметил это в ответ на реплику министра просвещения России Сергея Кравцова о тенденции поступления молодежи в колледжи на рабочие специальности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Программы обучения в средних специальных образовательных учреждениях становятся все интереснее. На это указал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

"Интереснее становятся [специальности в колледжах]", - отметил глава государства в ответ на реплику министра просвещения России Сергея Кравцова о тенденции поступления молодежи в колледжи на рабочие специальности.

По словам Кравцова, в приемные кампании в колледжи поступило на 200 тыс. заявлений больше, чем в 2024 году.

Глава Минпросвещения также рассказал и о тенденциях в выборе образовательных направлений. По его словам, в 2025 году на 10% увеличился интерес молодежи к физике. Кравцов также отметил возрастающую популярность профильной математики среди поступающих - в этом году ее сдали на 20 тыс. человек больше, чем год назад.

"То есть мы видим интерес, и, самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня, мы видим тенденцию на естественно-научное и инженерное образование", - заключил Кравцов.